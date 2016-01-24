مدير أمن أسوان: خطة شاملة لتأمين المواطنين خلال 25 يناير بالتنسيق مع الجيش

أكد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، أن هناك حالة استنفار تامة استعداداً لتأمين احتفالات 25 يناير وأعياد الشرطة.

وأضاف "ناصر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، :" أنا بطمئن الشعب الأسوانى، بأن هناك خطة تأمين مُحكمة، تشمل المواقع الشرطية والسياحية ودور العبادة والمنشآت الاقتصادية والمحاكم وغيرها من المواقع الحيوية داخل محافظة أسوان، بدءاً من مركز إدفو شمالاً مروراً بمراكز كوم أمبو ونصر النوبة ودراو وأسوان وحتى مركز أبوسمبل جنوباً، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، وبالتعاون مع أبناء أسوان الشرفاء ".

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