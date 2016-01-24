أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - الزمالك يعود للتفاوض مع شيكاتارا

Google+ Print
خبر في الجول - الزمالك يعود للتفاوض مع شيكاتارا خبر في الجول - الزمالك يعود للتفاوض مع شيكاتارا

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على العودة من جديد للتفاوض مع المهاجم النيجيري تشيسوم شيكاتارا لاعب فريق أبيا واريورز.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك سيحاول بكل جهده ضم شيكاتارا خلال فترة الانتقالات الحالية، على أن يعيره إلى فريق أخر.

الوداد الرياضي المغربي دخل في مفاوضات بقوة مع فريق أبيا واريورز من أجل شيكاتارا ولكن الفريق المغربي لم يتمم اتفاقه حول الصفقة حتى الآن.

مما جعل الزمالك يعود من جديد إلى مفاوضاته مع شيكاتارا الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس المحليين.

ومع خيار إعارة شيكاتارا إلى فريق داخل أو خارجه ينوي الزمالك إتمام تعاقده مع اللاعب صاحب الـ22 عاما حسبما علم FilGoal.com.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق نية الزمالك التعاقد مع شيكاتارا قبل أن يؤكد أحمد حسام ميدو ذلك. (طالع التفاصيل)

إلا أنه في النهاية استقر الزمالك على التعاقد مع الزامبي إيمانويل مايوكا ليشغل المقعد الأجنبي الوحيد المتبقي في قائمة الزمالك.

طالع أيضا - خبر في الجول - كواليس تغيير الزمالك دفته من شيكاتارا لمايوكا.. ومكالمة حسمت الصفقة

ومع تألق شيكاتارا في بطولة كأس المحليين وإحرازه 4 أهداف في مباراتين فقط، عاد الزمالك لمفاوضاته مع اللاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر