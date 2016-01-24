خبر في الجول - الزمالك يعود للتفاوض مع شيكاتارا

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على العودة من جديد للتفاوض مع المهاجم النيجيري تشيسوم شيكاتارا لاعب فريق أبيا واريورز.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك سيحاول بكل جهده ضم شيكاتارا خلال فترة الانتقالات الحالية، على أن يعيره إلى فريق أخر.

الوداد الرياضي المغربي دخل في مفاوضات بقوة مع فريق أبيا واريورز من أجل شيكاتارا ولكن الفريق المغربي لم يتمم اتفاقه حول الصفقة حتى الآن.

مما جعل الزمالك يعود من جديد إلى مفاوضاته مع شيكاتارا الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس المحليين.

ومع خيار إعارة شيكاتارا إلى فريق داخل مصر أو خارجه ينوي الزمالك إتمام تعاقده مع اللاعب صاحب الـ22 عاما حسبما علم FilGoal.com.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق نية الزمالك التعاقد مع شيكاتارا قبل أن يؤكد أحمد حسام ميدو ذلك. (طالع التفاصيل)

إلا أنه في النهاية استقر الزمالك على التعاقد مع الزامبي إيمانويل مايوكا ليشغل المقعد الأجنبي الوحيد المتبقي في قائمة الزمالك.

طالع أيضا - خبر في الجول - كواليس تغيير الزمالك دفته من شيكاتارا لمايوكا.. ومكالمة حسمت الصفقة

ومع تألق شيكاتارا في بطولة كأس المحليين وإحرازه 4 أهداف في مباراتين فقط، عاد الزمالك لمفاوضاته مع اللاعب.