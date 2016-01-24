الرئيس الفلسطينى يبدى استعداده للقاء حركة حماس من أجل تطبيق بنود المصالحة

>أبدى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، استعداده للقاء حركة "حماس" من أجل تطبيق بنود المصالحة وإنهاء الانقسام، مجددا التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل الفصائل ومن ضمنها حركة "حماس" وإجراء الانتخابات العامة بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل فى العملية السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعربية بفلسطين.

وأشار إلى معاناة أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة جراء الحصار ورفض "حماس" كل المبادرات التى قدمت لحل أزمة المعابر والتخفيف من معاناة شعبنا فى غزة.