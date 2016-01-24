ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأموال بميت غمر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الأموال بميت غمر، ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر، أكدتها التحريات السرية تفيد قيام كل من "أحمد.ع.ا"، وشهرته أحمد سوسة 19 سنة سائق ومقيم قرية بشلا دائرة المركز، و"محمد.أ.ف.ا" 32 سنة، صاحب محل إكسسوار سيارات، ومقيم بقرية "ميت محسن" دائرة المركز، و"وائل.ج.م.ع" 37 سنة حلاق، ومقيم قرية "كفر عنان" دائرة مركز زفتى – الغربية، و"وائل.ع.ل" 32 سنة عاطل، ومقيم قرية "بشلا" هارب، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، لارتكاب واقعة سرقة أموال من فرع شركة صرافة كائنة بقرية "بشلا" بالطابق الأرضى بمنزل المواطن أنور السيد أحمد إسماعيل 46 سنة صاحب الشركة ومقرها الرئيسى بندر ميت غمر لسابقة قيام صاحب شركة الصرافة بطرد الرابع من العمل طرفة بالشركة منذ قُرابة أربعة شهور لاختلاسه مبلغ مالى وتوزيعهم الأدوار عليهم بأن يقوم الأول بفصل التيار الكهربائى عن المنطقة باستخدام التوك توك ملكه حال وصول صاحب الشركة لمنزله، على أن يقوم باقى المتهمين بالتوجه للمنزل مستخدمين سيارة الثانى رقم "وط أ 357 ملاكى".

وعقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع صاحب الشركة وإعداد كمين داخل منزله، وفور انقطاع التيار الكهربائى دخل المتهمين المذكورين للمنزل مرتدين أقنعة سوداء وقفازات طبية وقاموا بتهديد صاحب الشركة بسلاح نارى "طبنجة صوت بداخل خزينتها 8 طلقات بحوزة الثالث، وسلاح أبيض كتر بحوزة الثانى" فقامت القوة بالسيطرة على الموقف وتمكنت من ضبطهم عدا الأخير الذى فر هاربًا.

وضُبط بحوزة الأول لفافة ورقية تحوى نبات البانجو المخدر، وبحوزة الثانى كيس بلاستيك يحوى كمية من الشطة وعدد 10 أفيز بلاستيك لاستخدامهم كقيود.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وصحة ما توصلت إليه التحريات، كما اعترف الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2273/ 2016 جنح مركز ميت غمر، وجارِ العرض على النيابة العامة، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالفحص وضبط المتهم الهارب.