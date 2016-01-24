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جدة تقتل جنين ابنها وتلقى زوجته من الطابق الثالث قبل الولادة بساعات

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جدة تقتل جنين ابنها وتلقى زوجته من الطابق الثالث قبل الولادة بساعات جدة تقتل جنين ابنها وتلقى زوجته من الطابق الثالث قبل الولادة بساعات
"كنت فى حالة إعياء شديد، حيث كان من المفترض أن أضع مولودى بعد ساعات عند الطبيب، فقالت لى فى حد وراكى في الشارع، فنظرت خلفى وقلت لها لا، فقالت يعنى لو قتلتك محدش هياخد باله، فضحكت وظننتها تمزح معى، وفجأة وجدتها تدفعنى وتصرخ هقتلك عشان متاخديش إبنى منى فدفعتنى من النافذة من الدور الثالث، فوقعت على أسلاك الكهرباء، ومنها إلى الأرض".

كانت هذه كلمات زوجة، ألقتها والدة زوجها من الطابق الثالث، قبل توجهها بساعات إلى المستشفى للولادة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى بمحافظة الدقهلية، بقيام سيدة تدعى" ماريا.ع" 45سنة، بمحاولة قتل زوجة إبنها والشروع فى قتل جنينها بقرية دميانة محافظة الدقهلية.

وتقول دينا جورج أمين 19 سنة ربة منزل، أن والدة زوجها قامت بمحاولة قتلها، بعد أن قامت بإلقائها من الطابق الثالث بمنزل الزوجية،وذلك عندما أمرتها بغسل شباك إحدى الغرف المطلة على الشارع.

وتضيف دينا، فجأة وجدتها تنظر إلي نظرات غريبة، فقلت لها "في إيه ياماما، فردت على فى حد وراكى فى الشارع، فنظرت خلفى فقلت لها لا، فقالت يعني لو قتلتك محدش هياخد باله، فضحكت وظننتها تمزح معى، وفجأة وجدتها تدفعنى في بطني وتصرخ فى وجهى هقتلك عشان متاخديش إبنى منى، وسقط من النافذة.

وأثبتت الفحوصات والآشعة التى تم إجرائها بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، بحدوث نزيف داخلى وكسر مضاعف في الحوض وتهتك عظام الجمجمة، وفقدت على إثرها المجنى عليها الوعى لمدة 3 أيام متواصلة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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