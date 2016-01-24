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أحمد موسى يغرد على تويتر:"اللى هينزل يتظاهر يوم 25 يناير هيرجع جثة هامدة"

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أحمد موسى يغرد على تويتر:"اللى هينزل يتظاهر يوم 25 يناير هيرجع جثة هامدة" أحمد موسى يغرد على تويتر:"اللى هينزل يتظاهر يوم 25 يناير هيرجع جثة هامدة"
هدد الإعلامى أحمد موسى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، من ينوى التظاهر فى يوم 25 يناير المقبل فى الذكرى الخامسة للثورة، مضيفاً "اللى هينزل يتظاهر يوم 25 يناير الجاى هيرجع جثة هامدة".

وقال "موسى" فى تغريدته: "اللى هينزل يتظاهر يوم 25 يناير الجاى هيرجع جثة هامدة و ملوش دية ؛ بطلوا عنف، وكل واحد يلزم بيته و اللى هينزل مفيش طبطبة ".
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