أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

معرض «فيصل العطاء والازدهار بقصيمنا» يجذب الزوار والمتسوقين

Google+ Print
معرض «فيصل العطاء والازدهار بقصيمنا» يجذب الزوار والمتسوقين معرض «فيصل العطاء والازدهار بقصيمنا» يجذب الزوار والمتسوقين

    اجتذبت صور المعرض الفوتوغرافي الأول" فيصل العطاء والازدهار بقصيمنا" والذي يقام بمناسبة مرور عام على صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أميراً لمنطقة القصيم زوار مهرجان بريدة ومتسوقي النخيل بلازا.

وقال الإعلامي فهد العنزي المشرف العام على المعرض: إن المعرض ضم أكثر من 70 صورة لأمير القصيم في مناسبات مختلفة تميزت بالعفوية والميدانية والإنسانية والاجتماعية مشيراً أن زوار المعرض المصور الأول تنوعوا بين مسؤولين وإعلاميين ونجوم برامج التواصل الاجتماعي وضباط ومقيمين، كما سجلت المرأة حضوراً لافتاً بالمعرض مبيناً أن الزوار اطلعوا على صور لجولات ولقاءات سموه، مشيدين بأعمال سموه داعين أن يحفظ الله وطننا ويوفق أمير القصيم للعمل الناجح لنمو ونهضة المنطقة.

وأكد أن المعرض لقى نجاحاً باهراً وتميزاً متواصلاً منذو انطلاقته الثلاثاء في مجمع النخيل بلازا وبعد انتقاله لمهرجان ربيع بريدة أيام الخميس والجمعة والسبت وأشار العنزي أن أمير القصيم يستحق إبراز جهوده من خلال المعرض الفوتوغرافي الأول فجهوده ومبادراته واضحة ووقوف سموه على احتياجات المواطنين الاجتماعية والإنسانية تدعو للفخر، والمعرض يحكي الحراك الميداني لسموه وتنقلاته خلال عام، وأكد العنزي أن المعرض سيستمر في المهرجانات والمحافل الأخرى والمحافظات ليطلع الأهالي على جهود المسؤول الميداني الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية