معرض «فيصل العطاء والازدهار بقصيمنا» يجذب الزوار والمتسوقين

اجتذبت صور المعرض الفوتوغرافي الأول" فيصل العطاء والازدهار بقصيمنا" والذي يقام بمناسبة مرور عام على صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أميراً لمنطقة القصيم زوار مهرجان بريدة ومتسوقي النخيل بلازا.

وقال الإعلامي فهد العنزي المشرف العام على المعرض: إن المعرض ضم أكثر من 70 صورة لأمير القصيم في مناسبات مختلفة تميزت بالعفوية والميدانية والإنسانية والاجتماعية مشيراً أن زوار المعرض المصور الأول تنوعوا بين مسؤولين وإعلاميين ونجوم برامج التواصل الاجتماعي وضباط ومقيمين، كما سجلت المرأة حضوراً لافتاً بالمعرض مبيناً أن الزوار اطلعوا على صور لجولات ولقاءات سموه، مشيدين بأعمال سموه داعين أن يحفظ الله وطننا ويوفق أمير القصيم للعمل الناجح لنمو ونهضة المنطقة.

وأكد أن المعرض لقى نجاحاً باهراً وتميزاً متواصلاً منذو انطلاقته الثلاثاء في مجمع النخيل بلازا وبعد انتقاله لمهرجان ربيع بريدة أيام الخميس والجمعة والسبت وأشار العنزي أن أمير القصيم يستحق إبراز جهوده من خلال المعرض الفوتوغرافي الأول فجهوده ومبادراته واضحة ووقوف سموه على احتياجات المواطنين الاجتماعية والإنسانية تدعو للفخر، والمعرض يحكي الحراك الميداني لسموه وتنقلاته خلال عام، وأكد العنزي أن المعرض سيستمر في المهرجانات والمحافل الأخرى والمحافظات ليطلع الأهالي على جهود المسؤول الميداني الأول.