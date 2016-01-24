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«جامعة الإمام» ترغم طالباتها في عفيف بالتطبيق العملي على بعد 340 كلم

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«جامعة الإمام» ترغم طالباتها في عفيف بالتطبيق العملي على بعد 340 كلم «جامعة الإمام» ترغم طالباتها في عفيف بالتطبيق العملي على بعد 340 كلم

    تعالت أصوات الطالبات وأولياء أمورهن مطالبين من يعنيهم الأمر بالنظر، وتقدير ظروف الطالبات واللاتي عليهن ارتباطات أسرية ويصعب عليهن تكبد عناء السفر والمشقة ثلاث أيام بالأسبوع، بعد قرار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتطبيق العملي لطالبات عفيف الذي يتجاوز عددهن ال50 طالبة بمحافظة الدوادمي، والتي تبعد 340 كلم عن عفيف.

وأكدت الطالبة نورة عبدالكريم أن التطبيق العملي بالدوادمي يكبدنا مشقة السفر ويعرضنا للخطر في الذهاب والإياب، وشددت فوزية المتيهي على حرص الجامعة على راحت الطالبات، متسائلة ما المانع من التطبيق بمحافظتنا، ونوهت سارة الشريم أن ذهاب الطالبات إلى الدوادمي 340 كلم ذهابا وإيابا فيه خطر عليهن ناهيك عن ارتباطاتهن الأسرية.

وقالت هند غازي "نناشد المسؤولين والذين نثق بأنهم حريصون على سلامة الطالبات وتهمهم مصلحتهن، ولهذا نطالب بالتطبيق العملي بعفيف"، وأبدت بقية الطالبات تذمرهن من قرار التطبيق العملي بالدوادمي، وناشدن المسؤولين بتحقيق مطالبهن بالتطبيق العملي بمحافظتهن.

الطالبات ناشدن المسؤولين بتحقيق مطالبهن بالتطبيق بمحافظتهن

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