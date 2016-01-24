«حلة علي موسى» تقدم شهيدها الثاني «الدلاك»

شيع أهالي قرية حلة علي بن موسى التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان ثاني شهيد من ابنائها، الشهيد رئيس رقباء عبده بن محمد عبده دلاك من منسوبي القوات البرية، والذي لقي وجه ربه تعالى مدافعا عن حمى الوطن ظهر أمس الاول على حدود منطقة نجران، ودفن بملابس الشرف العسكرية عصر أمس الجمعة بمسقط راْسه قرية حلة على بن موسى، وسط حضور كبير جدا وغير معهود من منطقة جازان وعسير ونجران، وأقارب الشهيد ومعارفه من مختلف مناطق المملكة.

واثنى زملاء الشهيد في الجبهة وعلى الخطوط الأمامية بنجران، الذين حرصوا على الحضور لوداعه رغم بعد المسافة بين نجران وجازان، أثنوا على زمليهم الشهيد الدلاك، حيث تربطه علاقة وطيدة وطيبة بكل من عرفه، مؤكدين انه كان ذا اخلاق رفيعة وملازم لصلاة الجماعة، وبارا بوالديه ومتواصلا معهم بشكل يومي. حتى وهو على الجبهة يدافع عن دينه ووطنه.

وقال عدد من أهالي القرية، لم نشهد مثل هذا الحضور للمشيعين، سواء في جنازة ابننا الغالي الدلاك، الذي عرف عند الجميع بنبله وحبه الخير وأهله، كما عرف كقدوة طيبة في البر بوالدته، التي تلقت الخبر المؤلم بصبر واحتساب، ونسأل الله جميعا ان يتقبله في منازل الشهداء الابرار، وان يعوض ابناءه وذويه خيرا.

وأكد عدد من الحضور، ان قريه حلة علي بن موسى تفخر بشهيدها الثاني، حيث سبقه الشهيد نافع العماري بشهور قليلة.

وللشهيد الدلاك خمسة من الأبناء والبنات وله في الخدمة العسكرية 28 عاما، حيث سبق وان شارك مع القوات البرية السعودية في حرب تحرير الكويت، وكان على وشك التقاعد بعد هذه الحرب على حدودنا الجنوبية، ولكن قدر الله أن يلقى وجه ربه شهيدا في ميدان العز والشرف.