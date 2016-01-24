119 ألف زائر لمنصة «معلمونا».. و5765 فكرة شارك بها معلمون وأولياء أمور وطلاب

كشفت هيئة تقويم التعليم العام أن نتائج التحكيم الذي أجرته عكست توافقاً عالياً جداً وغير مسبوق على المستوى العالمي في مجال المعايير المهنية للمعلمين بين آراء المشاركين من التربويين وبين مسودة المعايير المهنية.

وقالت إن هذا التوافق يعكس فاعلية “الشراكة” مع الميدان في بناء مسودة المعايير؛ ودور الشركاء من تربويين ومعلمين في تطويرها، وأن هذه الخطوة تشجع على بدء المرحلة الثانية للتحكيم، تمهيداً لإطلاق النسخة النهائية من المعايير المهنية للمعلمين في المملكة والبدء في تطبيقها.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن من أهم نتائج مرحلة التحكيم الأولى عقد خمس ورش عمل في وسط وشمال وشرق وغرب وجنوب المملكة، شارك فيها 741 من التربويين، وتصميم وتوزيع استبانات شارك في الإجابة عن مضمونها 7664 تربوياً.

وللتأكد من التمثيل الإحصائي السليم للمعلمين في المملكة، تم نشر الاستبيانات من خلال ثلاث قنوات رئيسة: استبيانات إلكترونية عبر منصة "معلمونا"، واستبيانات مطبوعة تم تعبئتها من المشاركين في ورش العمل، واستبيانات إلكترونية تستهدف عينة مختارة من المدارس في بعض مناطق المملكة.

وجاء في تقرير الهيئة أن مرحلة التحكيم بدأت في 12 أكتوبر 2015، وتمت بإطلاق المرحلة الثانية من منصة “معلمونا” بحضور محافظ الهيئة د. نايف الرومي، لتحتضن المنصة مرحلة جديدة من المشروع، هي التحقق من المعايير المهنية للمعلمين، وتكون قناة مفتوحة لشراكة فاعلة مع الميدان.

يشار إلى أن عدد زوار منصة "معلمونا" تجاوز 119.470 زائراً، وتم من خلال المنصة الأولى حصر وتصنيف 5765 فكرة من 3075 مشاركاً، شمل 2183 معلماً (75%)، و449 ولي أمر (13%)، و395 طالباً (12%)، وكانت أكثر الأفكار تكرارًا حول المعايير المهنية للمعلمين: السمات الخلقية، التدريب على رأس العمل، تنويع استراتيجيات التدريس، ثم تحكيمها عبر منصة "معلمونا" الثانية من خلال ورش عمل نوعية بمشاركة أكثر من 7900 تربوي.