أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد وكيل الرقيب القيسي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله، لذوي شهيد الواجب وكيل الرقيب بإدارة مكافحة المخدرات في جازان فيصل بن حسن بن محمد سيد القيسي، الذي استشهد أثناء أداء مهام عمله الميداني في مواجهة مهربي مخدرات من المخالفين بمحافظة الدرب.

وأكد أمير جازان لذوي الشهيد (القيسي) وأشقائه، أثناء زيارته لمنزلهم في قرية ديحمة بمحافظة صامطة، أن فقيدهم استشهد في ميادين العز والشرف والعمل البطولي في مواجهة مهربي المخدرات من فئة المخالفين الذين يستهدفون شباب المملكة، مدافعاً عن دينه ووطنه، سائلاً الله تعالى أن يتقبله برحمته وعفوه ويسكنه فسيح جناته.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد القيسي، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ولزيارة سمو أمير المنطقة ومشاركتهم العزاء الذي خفف مصابهم داعين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه.

وكانت جموع غفيرة شيعت عصر أمس الأول (الجمعة) جثمان شهيد الواجب وكيل الرقيب فيصل القيسي الذي استشهد في عملية مواجهة مهربي ومروجي مخدرات أفارقة من مخالفي الإقامة بمحافظة الدرب.

وأديت الصلاة عليه في جامع قرية ديحمة ودفن بمقبرة ديحمة بمحافظة صامطة، وتقدم الحضور وكيل امارة منطقة جازان د. سعد بن مقرن المقرن ومدير عام المخدرات بالمملكة، اللواء أحمد بن سعدي الزهراني وقائد حرس الحدود اللواء محيا العتيبي ومدير شرطة جازان اللواء ناصر الدويسي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة وأهالي وذوو الفقيد وأقاربه وكافة ضباط وأفراد مكافحه المخدرات بمنطقة جازان.

ووجه اللواء احمد الزهراني المدير العام لمديرية مكافحة المخدرات بالمملكة، بمعاملة الشهيد وكيل الرقيب القيسي معاملة الشهداء في كافة الحقوق وسلمت أسرته مكافأة فورية بمبلغ 100 الف ريال.

يذكر أن الشهيد وكيل الرقيب فيصل القيسي متزوج ولديه ابن (سلطان) يبلغ من العمر خمسة أعوام وهو الشقيق الأصغر لأربعة أشقاء وثلاث شقيقات فيما والده متوفى ووالدته على قيد الحياة.

وعبّر أشقاء وذوو الشهيد القيسي عن اعتزازهم بشجاعة شقيقهم وعمله البطولي في سبيل حماية الوطن من مهربي ومروجي المخدرات سائلين الله ان يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وان يحفظ الوطن من كل سوء ومن كيد المتربصين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وزير الداخلية وولي ولي العهد وزير الدفاع -حفظهم الله-.