العثيم: 50 مليون ريال تصرف يومياً على السجائر في المملكة

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله العثيم، صرف ما لا يقل عن 50 مليون ريال يومياً في المملكة على علب السجائر، مبيناً أنها تحصد ما لا يقل عن 22 ألف شخص سنوياً.

جاء حديثه في حفل افتتاح ملتقى كفى التوعوي الثاني والذي افتتحه إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. خالد الغامدي بقاعة الملك عبدالعزيز للاحتفالات بأبرق الرغامة.

وبيّن العثيم في كلمته أن المدمن بات اليوم عبئا على أسرته ووطنه ولذلك حملت كفى ونظيراتها هذا الهم، وقامت مؤخراً بافتتاح مركز خاص للرعاية والتأهيل يشرف عليه أطباء ومختصون بالإدمان ليكون ذراعاً للعديد من البرامج والفعاليات، التي تقيمها كفى في محافظات منطقة مكة المكرمة عبر فروعها الستة، مقدما شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم لمسيرة كفى، خاصاً بالشكر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

وفي كلمته عبّر إمام المسجد الحرام الشيخ د. خالد الغامدي عن سعادته بما شاهده من برامج تقدمها كفى للمجتمع، مبيناً أن محاربة التدخين والمخدرات لا تقل أهمية عن محاربة الفكر الضال والمتطرفين وأصحاب الفكر الهدام، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على ماتبذله من جهود جبارة لحماية الوطن وتحصين الشباب من فئات الظلام.

وفي ختام الحفل كرم الشيخ د. الغامدي والشيخ العثيم الرعاة والداعمين لملتقى كفى التوعوي الثاني، وقد سبق الحفل الخطابي أكثر من 10 فعاليات متنوعة أبرزها السيارات المعدلة ومسرحيات وعرض الدبابات النارية والديوانية والمعارض التوعوية.