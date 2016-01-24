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المرصد السورى: ارتفاع محصلة قتلى الغارات الجوية فى شرقى سوريا إلى 47

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المرصد السورى: ارتفاع محصلة قتلى الغارات الجوية فى شرقى سوريا إلى 47 المرصد السورى: ارتفاع محصلة قتلى الغارات الجوية فى شرقى سوريا إلى 47

>لقى 47 مدنيا على الأقل حتفهم أمس السبت، من بينهم أطفال فى غارات استهدفت مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى شرقى سوريا، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الطائرات التى يعتقد أنها روسية، قصفت بلدة خشام فى الضواحى الشرقية لمحافظة دير الزور.

وبحسب المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له، يرتفع إجمالى حصيلة القتلى من بين المدنيين بعد إضافة أعداد القتلى الأخيرة فى ضواحى المحافظة إلى 91 على الأقل منذ أول أمس الجمعة.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة هذه الأرقام من مصادر رسمية أو مستقلة.
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