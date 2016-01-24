خبير سياحى يطالب بإنشاء وحدات إنقاذ برشيد والرقابة على المعديات

كشف الخبير السياحى السيد العاصى عن ضعف الإمكانيات الخاصة بالإنقاذ النهرى فى مدينة رشيد الأثرية عقب فشل جميع المحاولات لانتشال ضحايا المركب الغارق طارق بن زياد ببوغاز رشيد حتى الآن بسبب عدم وجود وحدة متخصصة للإنقاذ النهرى وعدم تعاون الجهات الرسمية فى توفير معدات ثقيلة تتيح الفرصة لانتشال المركب الغارق واستخراج الضحايا قبل تحلل الجثث .

وأوضح العاصى فى تصريحات خاصة ،أن من ضمن البرامج السياحية لمدينة رشيد هو ركوب المعديات النهرية كرحلات لمنطقة أبومندور وقناطر إدفينا وبوغاز رشيد والتى ينقصها السلامة والأمان من حيث عدم توافر وحدة للإنقاذ النهرى وكذلك عدم وجود رقابة على المعديات .

كما طالب العاصى المسئولين بسرعة التدخل لاستخراج جثث الضحايا وسرعة إنشاء وحدة متخصصة للإنقاذ النهرى بالمعدات الثقيلة على أطراف برج رشيد ومنطقة البوغاز بهدف خدمة الصيادين والسائحين الذين يقومون بجولات نهرية بفرع رشيد.