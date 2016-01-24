محافظة الوادى الجديد تنهى استعداداتها للاحتفال بذكرى 25 يناير

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أمس السبت، اجتماعًا مع رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وجاهزية كافة الأجهزة التنفيذية لتأمين المنشآت، وتوفير جميع السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون.

وأصدر محافظ الوادى الجديد، توجيهاته إلى مسئولى كافة القطاعات بتشكيل غرف عمليات للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتى تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه سيتواصل شخصيًا مع جميع الجهات المعنية للتأكد من التأمين الكامل لجميع المنشآت الحيوية، وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، برفع حالة التأهب القصوى بجميع المستشفيات، وإلغاء كافة الإجازات، وتأهب جميع سيارات الإسعاف وانتشارها بكامل طاقمها فى الأماكن الحيوية بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع مستشفى أسيوط الجامعى لاستقبال الحالات إن وجدت.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الكهرباء، بضرورة التأكد من تأمين جميع أبراج الكهرباء، والتأهب لأى طارئ فى حالة انقطاع التيار، وطالب مسئولى التموين بضرورة التأكد من توفير كافة السلع الغذائية والمواد البترولية للمواطنين.

وأصدر محافظ الوادى الجديد فى ختام الاجتماع، توجيهات مشددة لرؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية برفع حالة التأهب تحسبًا لأى ظروف.