أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظة الوادى الجديد تنهى استعداداتها للاحتفال بذكرى 25 يناير

Google+ Print
محافظة الوادى الجديد تنهى استعداداتها للاحتفال بذكرى 25 يناير محافظة الوادى الجديد تنهى استعداداتها للاحتفال بذكرى 25 يناير
عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أمس السبت، اجتماعًا مع رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وجاهزية كافة الأجهزة التنفيذية لتأمين المنشآت، وتوفير جميع السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون.

وأصدر محافظ الوادى الجديد، توجيهاته إلى مسئولى كافة القطاعات بتشكيل غرف عمليات للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتى تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه سيتواصل شخصيًا مع جميع الجهات المعنية للتأكد من التأمين الكامل لجميع المنشآت الحيوية، وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، برفع حالة التأهب القصوى بجميع المستشفيات، وإلغاء كافة الإجازات، وتأهب جميع سيارات الإسعاف وانتشارها بكامل طاقمها فى الأماكن الحيوية بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع مستشفى أسيوط الجامعى لاستقبال الحالات إن وجدت.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الكهرباء، بضرورة التأكد من تأمين جميع أبراج الكهرباء، والتأهب لأى طارئ فى حالة انقطاع التيار، وطالب مسئولى بضرورة التأكد من توفير كافة السلع الغذائية والمواد البترولية للمواطنين.

وأصدر محافظ الوادى الجديد فى ختام الاجتماع، توجيهات مشددة لرؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية برفع حالة التأهب تحسبًا لأى ظروف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه