50مليون جنيه لزراعة 500 فدان بالتجمعات البدوية فى جنوب سيناء

أكد المهندس محمد حسنى السقا رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير مدن القناة وسيناء "لليوم السابع" أنه تم إنشاء 8 مزارع بجنوب سيناء بتكلفة 50 مليون جنيه وتستهدف زراعة 500 فدان بزراعات كثيفة لخدمة 500 أسرة بدوية بوديان وتجمعات المحافظة بغرض توطين البدو قاطنى تلك المناطق.

وأشار السقا فى تصريحات خاصة، إلى أن مزرعة تجمع وادى تال تصل مساحتها إلى 32 فدانا تم زراعة 22 فدانا فاكهة و4 أفدنة خضراوات و20 صوبة زراعية بجانب إنشاء مزرعة سمكية بطاقة 50 طنا سنويا وأكد أن الاهتمام ليس بالزراعات وتربية الأسماك فقط.

وأوضح السقا أن مشروعات المزارع النموذجية حولت الصحراء إلى مساحات خضراء ومزارع أسماك داخل الجبل لأول مرة بالمحافظة وأحيت مناطق كانت على وشك الموت وحققت كثيرا من فرص العمل وإدخال عائد ممتاز لأكثر من 500 أسرة.

وشدد على أن سيناء هى الأمل الحقيقى لمصرفى بداية عام 2016، مؤكدا أنه لا يوجد مستحيل فى تنفيذ أى مخططات أو مشروعات للتنمية.