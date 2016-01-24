اليوم.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم .

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير المعد من المستشار رامى السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره- بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك فى ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة .

- 24 يناير.. الحكم فى دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم (تحديث)