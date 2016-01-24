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الإسهال والعرق الزائد أبرز أعراض نقص البوتاسيوم.. والريجيم أهم الأسباب

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الإسهال والعرق الزائد أبرز أعراض نقص البوتاسيوم.. والريجيم أهم الأسباب الإسهال والعرق الزائد أبرز أعراض نقص البوتاسيوم.. والريجيم أهم الأسباب
البوتاسيوم عنصر مهم لصحة الجسم، ويعانى عدد كبير من البشر من نقص نسبته، وقد يجهلون هذه المشكلة ويتم اكتشافها بالصدفة عند ظهور بعض الأعراض المرضية العضوية على الجسم تدريجيا، وهناك الكثير من الأسباب والعوامل التى تؤدى لحدوث نقص حاد ومؤثر فى نسب البوتاسيوم بالجسم.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن أهم الأسباب ناتجة عن اتباع أنظمة غذائية غير متكاملة العناصر، ولا يراعى فيها احتياجات الجسم، كما قد تنقص نسب البوتاسيوم بشدة بعد اتباع ريجيم يعتمد على الحرمان الشديد من أنواع بعينها من الطعام ولمدة طويلة، كذلك ضعف القدرة على الحصول عليه من الطعام الغنى بالبوتاسيوم كالموز والطماطم.

وتابعت الدكتورة صفاء عمر: الإصابة بالإسهال من أهم العوامل المساعدة على نقصان نسبة البوتاسيوم، كذلك تناول المشروبات الغازية والغنية بالصودا، مع تعاطى بعض الأدوية التى تعمل على إدرار البول.

ومن أهم أعراض نقص البوتاسيوم تؤكد الدكتورة صفاء، إنها تكمن فى الإصابة بزيادة العرق الذى يفرزه الجسم على الدوام، وبشكل ملحوظ، وحدوث حالة من التوتر والقلق العصبى، إضافة لتساقط الشعر والتهابات الأمعاء الشديدة والمعدة، وسهولة التبرز بشدة، والإصابة ببعض التشنجات فى عضلات الجسم.

وتشمل قائمة المصادر الغذائية للبوتاسيوم السمك والفواكه والبقول واللحوم والدواجن والحبوب الكاملة والخضراوات ويوجد بتركيزات أعلى فى الأفوكادو والموز والكمثرى والبلح والعسل الأسود والتين والفاكهة المجففة والزبيب والبطاطس والثوم والبصل.

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