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النجم محمود حميدة: أرفض عودة الإخوان للحياة السياسية..وكلنا جنود فى الجيش

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النجم محمود حميدة: أرفض عودة الإخوان للحياة السياسية..وكلنا جنود فى الجيش النجم محمود حميدة: أرفض عودة الإخوان للحياة السياسية..وكلنا جنود فى الجيش
أكد النجم محمود حميدة، رفضه عودة الإخوان إلى الحياة السياسية مرة أخرى ، لافتاً إلى أنه تربى فى بيت يرفض الحكم الدينى.

كما رفض حميدة فى حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "100 سؤال" المذاع على قناة "الحياة"، توجيه السُباب للجيش والشرطة ، قائلاً: "أرفض أن يسب أحد الجيش لأن بأجمعها جيش، وكلنا جنود كيف لنا أن نسب جيشنا".

وأشار إلى أنه تعلم الصبر منذ الصغر، ولكنه ليس شخصاً انفعالياً أو انتقامياً، مضيفاً: "الشعب المصرى صبور جداً وكما قال فؤاد حداد - إحنا من صخر العزيق والصبر".

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مصر 365

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