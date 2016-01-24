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سفير مصر باليابان يبحث مع محافظ طوكيو نقل خبراتهم لتطوير العاصمة الإدارية

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سفير مصر باليابان يبحث مع محافظ طوكيو نقل خبراتهم لتطوير العاصمة الإدارية سفير مصر باليابان يبحث مع محافظ طوكيو نقل خبراتهم لتطوير العاصمة الإدارية
التقى السفير إسماعيل خيرت سفير فى اليابان مع محافظ طوكيو، حيث تناول الاجتماع تجربة حكومة طوكيو المتميزة فى إدارة واحدة من أكبر المدن فى العالم وأكثرها كثافة بمعدلات كفاءة عالية مشهود لها عالمياً وذلك فى إطار جهود السفارة المصرية فى طوكيو لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية والاستفادة من التجربة التنموية اليابانية الرائدة.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان، أن خيرت دعا محافظ طوكيو لزيارة محافظة القاهرة فى أقرب وقت ممكن لتوثيق العلاقات بين العاصمتين التاريخيتين، ولتفعيل اتفاقية التآخى الموقعة بين المحافظتين، موضحاً أن هناك مجالات عدة مطروحة للتعاون المشترك بين الجانبين وعلى رأسها خبرة طوكيو الكبيرة فى معالجة التكدس المرورى، وتدوير النفايات، وإدارة محطات المياه والصرف الصحى، والترويج السياحى وإدارة المزارات السياحية، والاستعداد للكوارث الطبيعية.

وأكد خيرت على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى أعلنت عنه مصر فى مارس الماضى سيوفر فرصاً كبيرة للاستثمارات اليابانية خاصة فى قطاع البنية التحتية، إضافة لتطلع الجانب المصرى للاستفادة من خبرة طوكيو العريضة فى إدارة المدن فى سبيل التخطيط الجيد للعاصمة الجديدة، وهو ما رحب به محافظ طوكيو، معرباً عن استعدادهم لتبادل الزيارات بين الجانبين فى أقرب وقت ممكن لبحث تفاصيل التعاون فى هذا الإطار.

وعبر خيرت عن تهنئة والشعب المصرى لمدينة طوكيو على فوزها بشرف تنظيم أولمبياد 2020، مع ثقتنا فى نجاحهم فى تقديم نموذج يحتذى به فى إدارة هذا الحدث الرياضى الكبير، فيما عبر المحافظ عن تمنياته بمشاركة واسعة من الرياضيين المصريين فى أولمبياد 2020 واستعداد الجانب اليابانى لتبادل الخبرات مع الجانب المصرى فى تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى .


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