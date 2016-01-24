وكيل مصطفى فتحى: مبالغة الزمالك فى المقابل المادى قد تُعرقل احترافه

أكد أحمد يحيى، وكيل أعمال مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، أن مبالغة مسئولى النادى فى المقابل المادى الذى تم تحديده من أجل السماح باحتراف اللاعب، قد يقف حائلاً أمام احترافه.>وأشار يحيى، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، على شاشة "النهار رياضة " أن مرتضى منصور، رئيس النادى، طلب الحصول على 3 أو 4 ملايين يورو، نظير السماح باحتراف مصطفى فتحى، وهو المبلغ الذى من الصعب أن تسدده أغلب الأندية الأوروبية نظير شراء لاعب من الدورى المصرى.

وأضاف أن الأندية التى طلبت ضم اللاعب، لا تستطيع سداد هذا المبلغ الضخم، موضّحًا أن هناك عرضًا من نادى "سيفاس اسبور" التركى، وآخر من أندية سويسريا، وأن هناك أندية عدة طلبت ضم مصطفى فتحى، إلا أن الأزمة تكمن فى المقابل المادى.

وعن عروض جالطة سراى، وفيورنتينا الإيطالى، وإى اسى ميلان، أكد أحمد يحيى، أنه سَمِعَ عن تلك العروض هو ومصطفى فتحى، دون التأكد منها، مشيرًا غلى أن اللاعب يرغب فى الاحتراف الخارجى لتحقيق حلمه.