نكشف حقيقة "مخبر وسط البلد".. يعمل بائعا للموز بـ"فيصل" وصوره منذ 2013

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أمس، صورة لبائع لشخص ادعوا أنه مخبر يقوم بالتخفى بشوارع وسط البلد لرصد التحركات قبل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأتضح أن الصورة لشخص يدعى عم "عبد اللطيف" ويعمل بائعا للموز بشارع الشيشينى بمنطقة المريوطية بفيصل، وليس له أى علاقة بمنطقة وسط المدينة.

مصطفى حجى، أحد أهالى الشارع، وأعرب لليوم السابع عن استيائه من تداول صورة الرجل البسيط الذى يشاهدونه بشكل شبه يومى منذ سنوات، مؤكدا أنه مثال للشخص المحترم الذى لا يفتعل أى مشاكل مع الآخرين وأنه يتنقل بشارع الشيشينى بعربه الموز الخاصة به منذ سنوات دون أى مشاكل.

فيما انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى العديد من المنشورات التى تعتذر لبائع الموز عن التشهير به ـ وكتب أحد النشطاء عبر حسابه بتويتر قائلاً " "مثال البؤس ناس بتحترمهم ناشرين صوره لمخبر ، وتكتشف أن الصوره من ٢٠١٣ شخصية عبد اللطيف بائع الموز بشكله مميز".



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