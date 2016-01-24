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إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية من مطار برج العرب مخبأة داخل "فرشاة شعر"

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إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية من مطار برج العرب مخبأة داخل "فرشاة شعر" إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية من مطار برج العرب مخبأة داخل "فرشاة شعر"
تمكنت قوات شرطة الموانئ بمطار برج العرب الدولى، من إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية، كانت بحوزة اثنين من المسافرين.

وتكمنت قوات الشرطة من ضبط المسافر "هانى. الـ. ع" يعمل مندوب مبيعات من محافظة الدقهلية، كان مسافرًا إلى دبى على رحلة طيران رقم 178، الساعة 2 صباحا، و بحوزتة 3 آلاف و460 دينارًا كويتيًا و5 آلاف جنيه مصرى، و12 ألف ريال سعودى، مخبأة داخل "فرشاة شعر".

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط شريكه الراكب "محمد. م. ت" مسافر على نفس الرحلة، يملك مكتب استيراد و تصدير، و بحوزته نفس المبالغ مخبأة بنفس الطريقة داخل "فرشاة شعر"، وصادرت قوات الشرطة المبالغ النقدية المضبوطة، وحررت محضرًا لعرضهما على النيابة.

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مصر 365