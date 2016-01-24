في ليلة انتقام فينجر.. هل يكمل النني مسلسل إبداع المصريين في دربيات لندن؟

الانتقام طبق يفضل أن يقدم باردا.. ولا يوجد وقت أفضل لأرسنال للانتقام من سنوات قمع تشيلسي له من مباراة دربي لندن في السادسة من مساء الأحد ضمن الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي.

فمنذ 29 أكتوبر 2011، لم يفز أرسنال على تشيلسي في الدوري في مباراة شهيرة على ملعب ستامفورد بريدج انتهت بفوز المدفعجية 5-3.

أما آخر فوز على ملعب الإمارات الذي يستضيف لقاء يوم الأحد فيعود لـ27 ديسمبر 2010 حيث فاز أرسنال 3-1.

ومنذ مباراة 5-3، لعب الفريقان 10 مرات لم يفز أرسنال إلا مرة وحيدة جاءت مطلع هذا الموسم في لقاء الدرع الخيرية بهدف أليكس تشامبرلين.

أرسنال صاحب الـ44 يضع نصب عينه صدارة الدوري، إذ يحتل المركز الثالث مؤقتا خلف مانشستر سيتي صاحب نفس الرصيد وليستر سيتي صاحب الـ47 نقطة والثنائي الأخير لعب مباراة زائدة عن أرسنال.

بجانب ذلك، جمهور أرسنال مدعوما بملايين المصريين الذين اتجهوا لتشجيع المدفعجية بعد انضمام محمد النني - يطمح في إهانة تشيلسي صاحب المركز الـ14 حاليا الذي دمر احتفالية أرسين فينجر بمباراته الألف بالفوز عليه 6-0 في مباراة سجل فيها محمد صلاح هدفه الأول بقميص تشيلسي.

من هنا نبدأ.. المصريون دائما ما يقدمون أداءا رائعا في دربيات لندن العديدة يرصد FilGoal.com عددا منها في هذا التقرير..

ميدو يحسم أمام وست هام

في دربي لندني بين توتنام ووست هام حسم ميدو الفوز للديوك بهدف في الدقيقة 45 من مباراة موسم 2006/2007.

ميدو يزور شباك أرسنال

في إياب نصف نهائي كأس الرابطة، سجل ميدو هدف توتنام الوحيد في فوز أرسنال 3-1 في دربي شمال لندن موسم 2006/2007.

ميدو يحب وست هام

وسجل ميدو مرة أخرى في شباك وست هام في لقاء انتهى 1-1 في موسم 2005/2006.

حسام غالي يهز شباك تشك

وفي مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد موسم 2006/2007 فعلها حسام غالي في شباك حارس أرسنال الحالي بتر تشك في المباراة التي انتهت 3-3.

ليس مطلوبا من محمد النني التسجيل بالطبع، وقد لا يشارك أمام تشيلسي من الأساس، لكن إن شارك هل يعيد ذكريات المصريين في دربيات مدينة الضباب؟