كرة يد - مدرب الكاميرون عن الخسارة أمام مصر: أدينا ما علينا أمام فريق غير عادي

أبدى أنويه بوكام المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة اليد، رضاه عن مستوى فريقه أمام المنتخب المصري في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة.

مصر فاز على الكاميرون 30-20 في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب "الأسود" خلال المؤتمر الصحفي: "المنتخب المصري واحد من أقوى 3 فرق في قارة إفريقيا. فريق غير عادي".

وأضاف " نحن نركز الآن على المواجهتين القادمتين من أجل التأهل للدور ربع النهائي".

وأتم "أدينا ما علينا أمام مصر".

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