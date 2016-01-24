أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد - مدرب الكاميرون عن الخسارة أمام مصر: أدينا ما علينا أمام فريق غير عادي

Google+ Print
كرة يد - مدرب الكاميرون عن الخسارة أمام مصر: أدينا ما علينا أمام فريق غير عادي كرة يد - مدرب الكاميرون عن الخسارة أمام مصر: أدينا ما علينا أمام فريق غير عادي

أبدى أنويه بوكام المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة اليد، رضاه عن مستوى فريقه أمام المصري في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة.

مصر فاز على الكاميرون 30-20 في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب "الأسود" خلال المؤتمر الصحفي: "المنتخب المصري واحد من أقوى 3 فرق في قارة إفريقيا. فريق غير عادي".

وأضاف " نحن نركز الآن على المواجهتين القادمتين من أجل التأهل للدور ربع النهائي".

وأتم "أدينا ما علينا أمام مصر".

طالع أيضا -

كرة يد بالصور والفيديو- بأمر من الأمن.. إزالة لافتات 20 و74 من مواجهة مصر والكاميرون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر