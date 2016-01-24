النائب العام يباشر عمله من الرحاب استعدادا لـ 25 يناير

أكد مصدر مطلع بالنيابة العامة أن النائب العام المستشار نبيل صادق سيباشر عمله خلال الأيام المقبلة من مقر الرحاب، و ذلك استعدادا لذكرى 25 يناير وتحسبا لأى تظاهرات تحدث فى محيط دار القضاء العالى قد تعرقل عمل النيابة العامة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق ، قام بتركيب بوابات حديدية على مكتبه ومدخل النيابة العامة بالدور الثانى بدار القضاء العالى ، وذلك قبل يومين من ذكرى 25 يناير .

يذكر أن النائب العام والنيابة العامة قد تلقت عددا من التهديدات باقتحام دار القضاء ومكاتب النيابة العامة من قبل الجماعة الإرهابية فى ذكرى 25 يناير ، وهو ما دفع النيابة العامة لتركيب تلك البوابات الحديدية.