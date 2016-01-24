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النائب العام يباشر عمله من الرحاب استعدادا لـ 25 يناير

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النائب العام يباشر عمله من الرحاب استعدادا لـ 25 يناير النائب العام يباشر عمله من الرحاب استعدادا لـ 25 يناير
أكد مصدر مطلع بالنيابة العامة أن النائب العام المستشار نبيل صادق سيباشر عمله خلال الأيام المقبلة من مقر الرحاب، و ذلك استعدادا لذكرى 25 يناير وتحسبا لأى تظاهرات تحدث فى محيط دار القضاء العالى قد تعرقل عمل النيابة العامة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق ، قام بتركيب بوابات حديدية على مكتبه ومدخل النيابة العامة بالدور الثانى بدار القضاء العالى ، وذلك قبل يومين من ذكرى 25 يناير .

يذكر أن النائب العام والنيابة العامة قد تلقت عددا من التهديدات باقتحام دار القضاء ومكاتب النيابة العامة من قبل الجماعة الإرهابية فى ذكرى 25 يناير ، وهو ما دفع النيابة العامة لتركيب تلك البوابات الحديدية.

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مصر 365