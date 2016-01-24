التحالف العربى ينفذ 24 ضربة جوية ضد داعش فى العراق وسوريا

>أعلن التحالف الدولى مساء أمس السبت تنفيذ 24 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف الدولى فى بيان إن "قوات التحالف الدولى تتابع ضرباتها ضد تنظيم داعش فى العراق وسورية حيث نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 ضربة جوية بمشاركة الطائرات الهجومية القتالية وطائرات من دون طيار"، مؤكدا أن "20 ضربة منها استهدفت مواقع التنظيم فى العراق"، بحسب وكالة أنباء الإعلام العراقى.

وأضاف التحالف، أن الضربات فى العراق استهدفت مواقع التنظيم فى مناطق الكسك ومخمور وفى الموصل والرمادى وقرب سنجار ومنطقة سلطان عبد الله وقرب تلعفر فى نينوى وبعض المناطق من محافظة الأنبار، مما أسفر عن تدمير تسع وحدات تكتيكية و11 صاروخا وثلاث مركبات مفخخة وستة مواضع قتالية وثلاثة مدافع هاون.