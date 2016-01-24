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10558 عملية جراحية واستقبال 3295 مولوداً في مستشفى صقر 2015

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10558 عملية جراحية واستقبال 3295 مولوداً في مستشفى صقر 2015 10558 عملية جراحية واستقبال 3295 مولوداً في مستشفى صقر 2015

أجرى مستشفى صقر في رأس الخيمة خلال العام الماضي، 10558 عملية جراحية، واستقبل 3295 مولوداً، بينما أكدت وزارة الصحة استمرار خططها الناجحة في دعم مستشفيات الدولة، بتعيين الكوادر الطبية المتميزة والتخصصات الدقيقة، والارتقاء بمستوى القطاع الصحي، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، والتأكيد على توجه القيادة الرشيدة بضرورة الاستثمار في الإنسان، وتبني الخطط الطموحة والفاعلة في إطار تنموي يليق بقيمة وسمعة الإمارات.

وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة، أن دعم وزارة الصحة والمنطقة الطبية في رأس الخيمة بتعيين الكوادر والتخصصات الطبية والفنية الجديدة، بالإضافة لتوفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية، ساهمت في استمرار تقديم خدمات طبية متميزة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة لخدمة المرضى والمراجعين، حيث ترافق ذلك مع تعيين أكثر من 30 استشارياً وطبيباً وفنياً وإدارياً لدعم الأقسام، بينهم استشاري بقسم العظام متخصص في إصابات الملاعب وإجراء عمليات استبدال الركبة، لأول مرة في المستشفى.

وأكد مدير المستشفى أن أعمال تطوير وصيانة غرف العمليات، سيتم الانتهاء منها خلال فبراير المقبل، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المستشفى، من خلال البث الحي للعمليات الجراحية على الهواء مباشرة إلى قاعة الاجتماعات في المستشفى للمرة الأولى في رأس الخيمة، بهدف تدريب طلبة الامتياز وأطباء المستشفى المقيمين، والاستفادة من الأطباء الزائرين خلال إجراء العمليات الدقيقة، مع ضمان شروط الخصوصية وموافقة المرضى أو ذويهم وبتوقيعهم على موافقة خطية بتشغيلها. وقال إن المستشفى أجرى 10558 عملية جراحية، بين كبرى وصغرى، خلال العام الماضي 2015، واستقبل قسم الحوادث 81440 حالة إصابة، وتم تقديم 2174 وحدة دم للمرضى، فيما سجل قسم النساء والولادة ارتفاعاً في أعداد المواليد الجدد، حيث استقبل 3295 مولوداً من أبناء المواطنين والمقيمين، بينهم 1714 ذكراً، و1581 أنثى.

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