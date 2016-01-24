«نور دبي» تعالج عيون 24.5 مليون شخص

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كشفت مؤسسة نور دبي للعيون، التي أطلقها عام 2008 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنها عالجت حتى نهاية ديسمبر الماضي، 24 مليونا وخمسمائة الف شخص في 21 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا، منهم 19 مليونا عولجوا من العمى النهري. وقالت الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية للمؤسسة في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن عدد المخيمات العلاجية التي أقامتها المؤسسة منذ اطلاقها ولغاية الآن، وصل إلى 35 مخيما، وعدد العمليات التي أجراها اطباء نور دبي في تلك المخيمات وصل إلى 23573، كما عملت على توفير المخيمات العلاجية التي تقدم العلاج بصفة فوريّة، عبر توزيع النظارات والأدوية، وتُدرّب الكوادر الطبيّة المحلية على إجراء العمليات الجراحيّة.

وبينت الدكتورة تريم أن 75% من الأسباب المؤدية للعمى يمكن علاجها أو تفاديها، وقد جنبت المؤسسة أكثر من 19 مليون شخص معاناة العمى النهري، بتكلفة لا تتعدى 5 دولارات للشخص الواحد، ومكنتهم من التغلب على المرض والعيش خارج دائرة الإعاقة والفقر والحاجة، ووفرت الحياة الكريمة لهم.

برامج

وأوضحت الدكتورة منال تريم أن نسبة إصابة الإناث بالإعاقة البصرية أكثر من الذكور، لافتة إلى أن الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات القليلة الماضية لهؤلاء المرضى، تعتبر عملاً إنسانياً رائداً يضاف للأعمال الإنسانية والخيرية التي تتبناها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت إن مؤسسة نور دبي وضعت برامج للوقاية من الأمراض المعدية، وشاركت في البرنامج الدولي للحد من مرض العمى النهري، وهو أكثر الأمراض المعدية المسببة للإعاقة البصرية، وينتشر في المناطق القريبة من الأنهار سريعة الجريان.