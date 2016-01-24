«عش العربية» يعزز من استخدامات لغة الضاد في المجتمع

انطلقت النسخة الثالثة من برنامج «عش العربية» للعام الدراسي الجاري، والتي عقدت في مدرسة «أبتاون» في دبي تحت عنوان الإلهام في حب اللغة العربية من خلال الثقافة والتواصل والإبداع، بحضور معلمين وأولياء أمور وطلبة مدارس خاصة بدبي.

وشهد البرنامج منذ إطلاقه مطلع العام الدراسي مشاركة وحضور أكثر من 1000 معلم ومعلمة وأولياء أمور، وطلبة مدارس خاصة بدبي، بهدف تعزيز استخدامات لغة الضاد في المجتمع وتبادل أفضل الممارسات في تقديم دروس اللغة العربية بما يتناغم مع الأسلوب الذي يفضله الطلبة في التعلم.

تعليم

ونظمت مجموعة «تعليم» مجموعة نشاطات تفاعلية تحفز الحوار المتبادل بين الطلبة ومجتمعهم، حيث استهدفت الجلسات تناول اللغة العربية من عدة زوايا مختلفة، باعتبارها محتوى اجتماعي وثقافي ينشأ فيه طلبة دبي ويطورون فيه مهاراتهم العلمية، أو باعتبارها أداة تواصل وتعلم تفاعلية من شأنها الجمع بين الاختلافات الثقافية ضمن بوتقة المجتمع العالمي الذي يعيش في دبي.

وتطرق نائب رئيس شؤون الاتصال في مجموعة مبادلة، راشد الهرمودي، خلال الجلسة الافتتاحية إلى أهمية فكرة شخصية منصور الكرتونية الإماراتية، لافتاً إلى سعي القائمين على ابتكار الشخصية إلى توعية الأطفال الإماراتيين بأهم القضايا التنموية المرتبطة بإنجاز أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021، من خلال أسلوب سلس ومحبب من قبل الأطفال باستخدام لغتهم الأم للتأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية العربية.

ومن جهتها أكدت فاطمة غانم المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن: مبادرة «عش العربية» تعد منصة ملهمة للمعلمين وجميع المعنيين بتطوير مهارات اللغة العربية لدى الطلبة، من أجل المزيد من الابتكار وتبني ممارسات إبداعية وإيجابية في عمليات تعليم وتعلم اللغة العربية، بما ينعكس إيجاباً على فهم أبنائنا الطلبة والطالبات لروح اللغة العربية واستخداماتها المجتمعية بشكل مباشر، مؤكدة أن فهم المحتوى الثقافي المحلي المعني بلغتنا العربية يعد من أهم دعائم تعلم وممارسة اللغة العربية للطلبة والمعلمين على حد سواء.

اهتمام

أظهر الطلبة في دبي اهتماماً واضحاً في التعرف على عناصر الثقافة المحلية بشكل عام وتعلم اللغة العربية بشكل خاص، حيث أفادت تقارير الرقابة المدرسية العام الدراسي الماضي أن 90% من طلاب المدارس الخاصة في دبي لديهم فهم جيد ومتميز لأهم محاور الثقافة العربية.