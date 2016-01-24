انتهاء الحملة الانتخابية لـ"شورى الشباب" في مدارس الشارقة

اختتم المرشحون الخميس الماضي حملاتهم الانتخابية للدورة السادسة من مجلس شورى الشباب، والتي نظمت في جميع مدارس إمارة الشارقة وفروع كل من سجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة، وتضمنت الحملة الانتخابية تصفية 40 مرشحاً من الذكور والإناث من أصل 101 مرشح من الذكور و118 مرشحة من الإناث، سيتنافسون خلال المرحلة النهائية وتم اختيار 40 مرشحاً من الذكور والإناث مسبقاً بالتزكية من منتسبي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة.

وقد خاض المرشحون هذه التجربة البرلمانية عن طريق الحملة الانتخابية التي تجري في مدارس إمارة الشارقة، حيث يسمح لطلاب وطالبات كل مدرسة وأعضاء سجايا ومراكز الناشئة بالتصويت الإلكتروني لكل مرشح ينتمي إلى ذات المدرسة، بالإضافة إلى أن المجلس يضم فتاتين وشابين من منتسبي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لتشكل هذه العملية الانتخابية تجربة فريدة للمرشحين في الدعاية لأنفسهم وإقناع الآخرين للتصويت لهم عن طريق شعارات استخدموها في الحملة.

تثمين

من جانبه، ثمّن عبدالله آل علي، القائم بأعمال مدير ناشئة الشارقة ورئيس اللجنة العليا لمجلس شورى الشباب، جهود الشباب وسعيهم المستمر للمشاركة في العمل البرلماني، والتطلع إلى كل ما هو يخدم رفعة وسمو الوطن، وأضاف أن مجلس شورى الشباب هو صرح ديمقراطي لطرح قضاياهم والعمل على حلها، وأنهم دائماً يسعون إلى مشاركة الأجيال الجديدة في القرارات المصيرية التي تتعلّق بأحوالهم، وأكد أنه متفائل جداً من المرشحين لما يظهرونه من حماس وإصرار لخوض هذه التجربة.

وعبّرت عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة ونائب رئيس اللجنة العليا لمجلس شورى الشباب، عن سعادتها بسلاسة العملية الانتخابية ونجاحها ضمن المرحلة ما قبل الأخيرة، مؤكدةً ثقتها في المرشحين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والسير على درب النجاح، كما أنهم مؤهلون بشكل كبير لقيادة المجلس وتطوير آليات العمل فيه.

تشجيع

ويأتي دور فريق عمل مجلس شورى الشباب في تشجيع فئة الشباب والأجيال الجديدة على المشاركة والانخراط في هذا الحدث عن طريق التصويت للمرشح أو المرشحة الأفضل، من خلال الموقع الإلكتروني www.alshoorasharjah.ae.

ويُعقد مجلس شورى الشباب هذا العام في دورته السادسة، كونه يعد تجربة فريدة لتحقيق المشاركة في الحياة البرلمانية والاستشارية في الإمارة، وتقديمها لكل الأجيال بلا استثناء ذكوراً وإناثاً.