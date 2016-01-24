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تيار الاستقلال بالمنوفية يخوض انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين

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تيار الاستقلال بالمنوفية يخوض انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين تيار الاستقلال بالمنوفية يخوض انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين
قال المهندس أحمد السيد، عضو مجلس نقابة المهندسين بشعبة الكهرباء، إن اللجنة التنسيقية لتيار الاستقلال بنقابة المنوفية، ترشح عددًا من أعضائها لخوض انتخابات التجديد النصفى بالنقابة، والمقرر انعقادها 26 فبراير المقبل.

وأشار السيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن النقابة تتابع بكل دقة كافة الترشيحات الهندسية الشابة، بهدف دعمها وتأييدها، تمهيدًا لإعداد قيادات شابة تكون قادرة على تولى المسئولية النقابية فى الفترات القادمة.

وأضاف أن أبرز الوجوه التى يدعمها التيار حتى الآن، هو الدكتور جلال عتلم، أستاذ التحكم بهندسة منوف الإلكترونية، والمهندس أحمد قشقوش، مرشح الشباب بالقائمة، والمهندس ماجد مكرم، مدير المخطط العام بشركة مياه الشرب بالمحافظة، والمهندسة غادة المصرى، المهندسة بهيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح أن قائمة الاستقلال بالمنوفية كانت خاضت الانتخابات الماضية، ولكنها لم تكن كافية لتحقيق الأهداف والطموحات التى يأملها مهندسى المحافظة، مضيفا: "وترى القائمة ضرورة استكمال الخطوات القانونية التى بدأتها النقابه العامه للمهندسين فى ملف الكادر الخاص، حتى يتحقق حلم جموع المهندسين".

وأكد أن أحد المحاور الرئيسية لبرنامج قائمة الاستقلال بالمنوفية، هو تأهيل وتدريب المهندسين وزيادة وتعظيم موارد النقابة بهدف زيادة المعاشات وتحسين مستوى ملفات الرعاية الصحية والخدمية لكافة المهندسين.

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