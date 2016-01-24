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فيديو - الزمالك وسموحة.. هل يستمر ' الجنون ' ؟

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فيديو - الزمالك وسموحة.. هل يستمر ' الجنون ' ؟ فيديو - الزمالك وسموحة.. هل يستمر ' الجنون ' ؟

رغم أن سموحة يعتبر نادي حديث العهد في الدوري المصري – صعد في 2010/2011 – إلا أن لقاءاته مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك تعد لقاءات ندية بشكل كبير.

سموحة يستعد لمواجهة الزمالك الأحد ضمن الجولة الـ16 من الدوري حيث يحتل الزمالك وصافة الدوري مؤقتا بـ30 نقطة ويحتل سموحة المركز السادس بـ23 نقطة.

ومن أبرز علامات تلك الندية، أن في 8 مباريات بين الزمالك وسموحة (6 في الدوري و2 في الكأس) 5 منهم انتهوا بأهداف سجلت في العشر دقائق الأخيرة بنهايات درامية.

15 مايو 2011

مباراة الدور الثاني من موسم 2010/2011 حسمها الزمالك 3-0 لكن أتت الأهداف كلها متأخرة إذ سجل أحمد جعفر قبل 10 دقائق من النهاية ثم حسين ياسر المحمدي في الدقيقة 89 وشيكابالا في الدقيقة 93.

3 نوفمبر 2011

مباراة الدور الأول من موسم 2011/2012 أنهاها شيكابالا في الدقيقة 95 بهدف رائع.

نهائي كأس 2014

19 يوليو 2014 على استاد الدفاع الجوي أنهى حازم إمام نهائي الكأس بهدف في الدقيقة 89.

25 أكتوبر 2014

وفي الدور الأول من الموسم الماضي سجل باسم مرسي ومؤمن زكريا هدفين في الدقيقتين 92 و95 ليفوز الزمالك 2-0 على سموحة.

14 أبريل 2015

وفي الدور الثاني سجل أيمن حفني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ليؤمن 3 نقاط للزمالك من أنياب الفريق السكندري.

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فيديو اليوم السابع

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