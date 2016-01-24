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30 % نسبة الإشغالات السياحية بالعين السخنة تزامنا مع احتفالات 25 يناير

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30 % نسبة الإشغالات السياحية بالعين السخنة تزامنا مع احتفالات 25 يناير 30 % نسبة الإشغالات السياحية بالعين السخنة تزامنا مع احتفالات 25 يناير
قال محمد جودة مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس إن نسب الإشغالات السياحية باحتفالات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير تبلغ 30 %.

وأضاف مدير عام مكتب وزارة السياحة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن الأجواء المناخية فى السخنة غير المستقرة بسبب التقلبات فى الرياح هو السبب فى تراجع نسب الإشغالات للنزلاء.

وأضاف أنه يتوقع زيادة نسب الإشغالات نهاية الشهر الجارى بعد تحسن الأحوال الجوية تدريجيا، موضحا أن الموسم السياحى سينطلق بقوة مع احتفالات الربيع وشم النسيم وستشهد القرى ارتفاعا كبيرا فى نسب الاشغالات.

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