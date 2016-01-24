ما هي المفاجأة التي أعدتها لطيفة لهشام سليم في موقع تصوير"كلمة سر"؟

فاجأت المطربة لطيفة فريق عمل مسلسلها التلفزيوني الأول في مصر"كلمة سر"والجاري تصويره حاليا،بإحضارها قالب كيك احتفالا بعيد ميلاد بطل العمل أمامها الفنان هشام سليم،وهو ما أدى لسواد حالة من السعادة داخل كواليس العمل خاصة مع غناء لطيفة لهشام.

ويعد هذا العمل الأول للطيفة على المستوى التليفزيوني في مصر فيما يعد التجربة الثانية تمثيليا حيث سبق وشاركت في فيلم "سكوت حنصور" مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين.

ومسلسل"كلمة سر"يشارك في بطولته بجوار هشام سليم ولطيفة كل من الفنانين حسن يوسف ونجله عمر وليلى طاهر وريهام عبد الغفور،والقصة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"