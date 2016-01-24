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هبة طوجي تطرح جديدها باللغة الفرنسية

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السبت 23-01-2016 20:49

بعد مشاركتها في النسخة الرابعة من برنامج "ذا فويس"- فرنسا، تتحضّر الفنانة هبة طوجي لطرح أول أعمالها باللغة الفرنسة، بعنوان"comme un symbole "، في 29 من شهر يناير\ كانون الثاني الجاري.
هبة تشاركت وجمهورها مشاهد مرفقة بالصوت من الكليب الجديد، نشرتها عبر موقعها على "انستقرام"، وعلّقت تحتها: "أقدم لكم مقتطفات من أول أغنية لي باللغة الفرنسية" Comme Un Symbole "، وأنا أنتظر بفارغ الصبر لكي تشاهدوا المزيد في 29 يناير\شباط الجاري.
يُشار إلى أن هبة طوجي شاركت في العام الماضي في برنامج "ذا فويس"- فرنسا، ولفتت أنظار أعضاء لجنة التحكيم مجتمعة، ووصلت إلى مراحل متقدمة في البرنامج.

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