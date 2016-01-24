أرملة سعيد طرابيك تفقد جنينها بعد وفاته بثلاثة شهور

فقدت سارة طارق أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك جنينها الذي كان من المفترض أن تنجبه الشهر المقبل إذ أنها كانت قد أوشكت على الدخول في شهرها التاسع.

وكان سعيد طرابيك قد توفي منذ حوالي ثلاثة شهور، بعد دخوله في غيبوبة ليرحل عن عالمنا وهو في غرفة العناية المشددة.

وقد سبق وأثار زواج الاثنين ضجة كبيرة نظرا لفارق السن والذي وصل إلى الأربعين عاما.

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