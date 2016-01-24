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حلا الترك ودنيا بطمة معا على باسوورد خلّود

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السبت 23-01-2016 21:43

بعد أن اجتمعا في اكثر من عمل غنائي، تلتقي النجمة الصغيرة حلا الترك مع الصوت المغربي دنيا بطمة في عمل مسرحي تمثل فيه دنيا لأول مرة ، فقد قررتا خوض تجربة أن تقديم عمل استعراضي للأطفال ‏خلال عطلة الربيع هذا العام في الدوحة ، حيث تبدأ عروض مسرحية الاطفال التوجيهية الاستعراضية ( باسوورد خلّود ) وذلك في تاريخ التاسع والعشرين من يناير حتى انتهاء عطلة الربيع على مسرح الريان بسوق ‏بسوق .

باسوورد خلّود يشاركهما البطولة الفنان الكويتي المطرب بدر الشعيبي في أول تجربة مسرحية له في الدوحة ‏ومعهم عدد من الأسماء الفنية في المسرح القطري منهم عبد الحميد الشرشني و علي ربشة و فاطمة الشروقي و ندى أحمد ومحمد عادل وإسماعيل القصاص ومعهم نجم السوشال ميديا أبو سعيد .

المسرحية كتبها تيسير عبد الله ويخرجها سعد برشيد و معه المخرج المساعد ‏حسين المحمدي ، وهي من إنتاج مؤسسة السفلية للإنتاج الفني التي يديرها المنتج القطري عبد الرحمن الملا ويساعده في الانتاج علي المحمدي وفهد الدهنيم .

و تتضمن المسرحية عددا من الأغاني التي يؤديها النجوم الثلاثة ( دنيا وحلا وبدر ) من الحان بدر الشعيبي .

‏المنتج القطري عبد الرحمن الملا يؤكد أن مسرحية ( باسورد خلّود ) هي هدية الاطفال الذين انتهوا من امتحاناتهم في الفصل الأول ، ويتمتعون بإجازة سعيدة في أجواء قطر ، وأحببنا مشاركتهم هذه الإجازة بتقديم حفل فني منيز يحفل بالنجوم و يحتوي على قيم تربوية وأخلاقية كبيرة تناسب طفل هذا العصر .

وأكمل الملا أن استمرار مؤسسة السافلية على الانتاج المسرحي بعد تجربتها الماجحة السابقة في مسرحية ( بشويش ) للمساهمة في التنشيط الثقافي والسياحي لدولة قطر ، ويدعو جميع سياح دول مجلس التعاون الخليجي لحضور عروض المسرحية التي تحتوي على كم كبير من المواضيع التربوية التوجيهية التي تهم قطاع الاطفال.

 

 

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