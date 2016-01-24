حلا الترك ودنيا بطمة معا على باسوورد خلّود

بعد أن اجتمعا في اكثر من عمل غنائي، تلتقي النجمة الصغيرة حلا الترك مع الصوت المغربي دنيا بطمة في عمل مسرحي تمثل فيه دنيا لأول مرة ، فقد قررتا خوض تجربة أن تقديم عمل استعراضي للأطفال ‏خلال عطلة الربيع هذا العام في الدوحة ، حيث تبدأ عروض مسرحية الاطفال التوجيهية الاستعراضية ( باسوورد خلّود ) وذلك في تاريخ التاسع والعشرين من يناير حتى انتهاء عطلة الربيع على مسرح الريان بسوق ‏بسوق .

باسوورد خلّود يشاركهما البطولة الفنان الكويتي المطرب بدر الشعيبي في أول تجربة مسرحية له في الدوحة ‏ومعهم عدد من الأسماء الفنية في المسرح القطري منهم عبد الحميد الشرشني و علي ربشة و فاطمة الشروقي و ندى أحمد ومحمد عادل وإسماعيل القصاص ومعهم نجم السوشال ميديا أبو سعيد .

المسرحية كتبها تيسير عبد الله ويخرجها سعد برشيد و معه المخرج المساعد ‏حسين المحمدي ، وهي من إنتاج مؤسسة السفلية للإنتاج الفني التي يديرها المنتج القطري عبد الرحمن الملا ويساعده في الانتاج علي المحمدي وفهد الدهنيم .

و تتضمن المسرحية عددا من الأغاني التي يؤديها النجوم الثلاثة ( دنيا وحلا وبدر ) من الحان بدر الشعيبي .

‏المنتج القطري عبد الرحمن الملا يؤكد أن مسرحية ( باسورد خلّود ) هي هدية الاطفال الذين انتهوا من امتحاناتهم في الفصل الأول ، ويتمتعون بإجازة سعيدة في أجواء قطر ، وأحببنا مشاركتهم هذه الإجازة بتقديم حفل فني منيز يحفل بالنجوم و يحتوي على قيم تربوية وأخلاقية كبيرة تناسب طفل هذا العصر .

وأكمل الملا أن استمرار مؤسسة السافلية على الانتاج المسرحي بعد تجربتها الماجحة السابقة في مسرحية ( بشويش ) للمساهمة في التنشيط الثقافي والسياحي لدولة قطر ، ويدعو جميع سياح دول مجلس التعاون الخليجي لحضور عروض المسرحية التي تحتوي على كم كبير من المواضيع التربوية التوجيهية التي تهم قطاع الاطفال.

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