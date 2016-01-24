حظك اليوم برج الحمل الأحد 24 /1/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>لم يفت الوقت بعد للاستفادة من الفرصة الرائعة التى سنحت لك أمس، ابدأ التفكير فى استغلالها واتخذ خطوة كبيرة نحو مستقبلك وتخلص من القيود التى تواجهها. على الصعيد العاطفى:

>هناك الكثير من التطورات تحدث فى حياتك العاطفية فى الآونة الأخيرة، وقد لا تكون متأكدًا مما إذا كنت تريد المواصلة فيها أم لا، لا تتسرع فى اتخاذ أى قرار فى هذا الوقت لأن هناك المزيد من التغيرات بانتظارك. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>ستستفيد من تبنى العادات الجيدة والحفاظ على الانضباط الذاتى الخاص بك اليوم وإذا تمسكت بنظامك فى الأكل الصحى وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ستكون قادرًا على تحقيق جميع تطلعاتك فى اللياقة البدنية الخاصة بك دون أى صعوبة. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>هذا الصباح المحاداثات البريئة بالنسبة لك قد تحمل دلالات مختلفة تمامًا عند الآخرين فعليك أن تنتبه لكلماتك وتحرص على ألا يكون لها أكثر من معنى واحد فهذا هو أهم ما يمكنك القيام به لمنع أى شخص من إساءة فهمك.

شبكةعيونالإخبارية

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