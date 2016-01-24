أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الأحد 24 /1/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الأحد 24 /1/2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 24 /1/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>على الرغم من العمل المتراكم أمامك إلا أنك تنشغل بالكثير من المهام والأنشطة التى لا تثمر فى النهاية عن نتائج وهذا لن يساعدك فى الشعور بالإنجاز أو الاسترخاء فيما بعد، خاصة أنك تشعر بقلق شديد بشأن المهام غير المنجزة.

على الصعيد العاطفى:


>هناك شخص مقرب منك يود أن ينتقل بالعلاقة لمستوى أخر ويصبح حبيبك، ولكنك تريد الحفاظ على علاقة الصداقة بينكما بالتالى من الأفضل أن تجعل هذا الشخص مشاعرك بصراحة وكلما أسرعت فى ذلك كلما كان أفضل.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>تنشغل بصحتك النفسية والعصبية أكثر من صحة جسدك، فابدأ بتخفيف الضغط والتوتر المتراكم فى عقلك لتحسين حالتك ومن الأفضل أن تحصل على بعض التدليك ليساعدك على الاسترخاء.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>العلاقات الأسرية القوية هى حجر الأساس فى نجاحك، فحافظ على متانتها ولا تنشغل عن أسرتك فى خضم انشغالك بالعمل اليوم وسترى نتائج إيجابية تسعدك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى