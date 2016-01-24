حظك اليوم برج الأسد الأحد 24 /1/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>على الرغم من العمل المتراكم أمامك إلا أنك تنشغل بالكثير من المهام والأنشطة التى لا تثمر فى النهاية عن نتائج وهذا لن يساعدك فى الشعور بالإنجاز أو الاسترخاء فيما بعد، خاصة أنك تشعر بقلق شديد بشأن المهام غير المنجزة. على الصعيد العاطفى:

>هناك شخص مقرب منك يود أن ينتقل بالعلاقة لمستوى أخر ويصبح حبيبك، ولكنك تريد الحفاظ على علاقة الصداقة بينكما بالتالى من الأفضل أن تجعل هذا الشخص مشاعرك بصراحة وكلما أسرعت فى ذلك كلما كان أفضل. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تنشغل بصحتك النفسية والعصبية أكثر من صحة جسدك، فابدأ بتخفيف الضغط والتوتر المتراكم فى عقلك لتحسين حالتك ومن الأفضل أن تحصل على بعض التدليك ليساعدك على الاسترخاء.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>العلاقات الأسرية القوية هى حجر الأساس فى نجاحك، فحافظ على متانتها ولا تنشغل عن أسرتك فى خضم انشغالك بالعمل اليوم وسترى نتائج إيجابية تسعدك.

شبكةعيونالإخبارية

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