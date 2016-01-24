حظك اليوم برج الحوت الإثنين 25 يناير 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

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برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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هناك الكثير من التداعيات التى ستحدث خلال الأيام المقبلة، والتى ستكلفك الكثير من الوقت لكى تندفع إلى الأمام من جديد وتحقق ما كنت تحلم به طوال الفترة الماضية، كما أنه مطلوب منك أن تستشير أى شخص على دراية بوضعك فى العمل ليقدم لك النصائح التى يجب أن تتبعها حتى تخرج من أى أزمة بسهولة.علاقة ستأخذك إلى طريق مختلف تماماً، من المفترض أن تنتهى بالزواج لأنها ستكون مختلفة تماماً عن أى علاقة مررت بها من قبل، لذا عليك أن تستعد جيداً لها وتكون حذر جداً ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرار قد يكون له تأثير سئ عليك فيما بعد.ستمر ببعض الأوضاع والمواقف الغريبة والمثيرة للجدل هذا اليوم، مما يكون لها تأثير سئ عليك وضغطاً نفسياً على صحتك، فأفضل طريقة لمعالجة هذا الأمر هو الاسترخاء، وزيادة عدد ساعات النوم، حتى تنعم براحة.ابتعد عن الأناس الذين ينقلون لك طاقة سلبية طوال الوقت، لأن هذا سيكون له تأثير سئ على حياتك فيما بعد، حدد هدفك جيداً واقترب منه بطريقة

ببساطة الابتعاد الناس جيئة وذهابا الذين الكامل من السلبية. انهم يحاولون حفر نفسه فى عقلك والتى سوف تجعلك بالشلل عندما كنت قريبا جدا من هدفك. حاول أن تكون فى المنزل مع عائلتك لأكثر من مرة اليوم من أجل السلام وحتى الانتهاء من جميع الأعمال المعلقة. تزيين غرفتك مع الصور لنكهة بعض ذكريات حلوة جدا