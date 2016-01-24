"تحالف الإسماعيلية" يكرم اسم الشهيدة شيماء الصباغ ضمن احتفالات يناير

قال مسعد حسن الفطايرى أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية أن الحزب سوف ينظم مساء اليوم الأحد احتفالية بمقر الحزب بشارع الثلاثينى بالإسماعيلية لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير وتكريم اسم الشهيدة شيماء الصباغ بمناسبة مرور عام على استشهادها.

وأشار أمين حزب التحالف بالإسماعيلية إلى أن الاحتفالية سوف تتضمن شهادات عن ثورة 25 يناير من المعاصرين لأحداث الثورة بالمحافظة وفقرات فنية وفقرات شعرية عن شهيدة الورد الزميلة شيماء الصباغ وحوار مفتوح حول القضايا السياسية المعاصرة.

ونفى أمين التحالف بالإسماعيلية المشاركة فى أى وقفات أو تظاهرات يوم 25 يناير للحزب مع أى فصيل سياسى مؤكدا أن الأمانة المركزية للحزب اتخذت قرارا بعدم المشاركة فى وقفات تظاهرية يوم 25 يناير الحالى والاكتفاء بالاحتفال داخل المقرات بالمحافظات .