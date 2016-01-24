أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مؤسس "آسف ياريس": مبارك قالى لى "الإخوان رجعوا بيتهم الطبيعى فى السجون"

Google+ Print
مؤسس "آسف ياريس": مبارك قالى لى "الإخوان رجعوا بيتهم الطبيعى فى السجون" مؤسس "آسف ياريس": مبارك قالى لى "الإخوان رجعوا بيتهم الطبيعى فى السجون"
تحدث كريم حسين، مؤسس صفحة "آسف ياريس"، عن كواليس إحدى الزيارات التى جمعته بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وقال حسين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "قلت للرئيس مبارك: شفت ياريس كل اللى ظلموك دخلوا السجن فى اليوم اللى أنت خرجت فيه من سجن طره إلى مستشفى المعادى.. فرد مبارك: فيه يا كريم ضابط حراسة بسجن طره قال لى (شفت ياريس كل اللى جه عليك دخل السجن) فرد مبارك على ضابط الحراسة قائلاً له: هما رجعوا بيتهم الطبيعى فى السجون وأنا رجعت بيتى الطبيعى مستشفى المعادى العسكرى".

وأشار حسين، خلال تصريحاته إن ثورة 25 يناير تشبه نكسة 67، فكلاهما حلتا بالخراب على ، على حد وصفه. وأضاف: "إذا كانت هناك إيجابيات لثورة يناير، فهى أن كل ما قاله مبارك تحقق من أن قناة الجزيرة عميلة، وجماعة الإخوان انتهازية، وأن قطر دولة موجهة من الخارج، وأن الرئيس الأسبق رفض الهروب خارج البلاد، وهو فى مرحلة سنية متأخرة من العمر، بينما فر كل من يحسب نفسه على الثورة إلى تركيا وقطر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر