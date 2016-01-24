مؤسس "آسف ياريس": مبارك قالى لى "الإخوان رجعوا بيتهم الطبيعى فى السجون"

تحدث كريم حسين، مؤسس صفحة "آسف ياريس"، عن كواليس إحدى الزيارات التى جمعته بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وقال حسين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "قلت للرئيس مبارك: شفت ياريس كل اللى ظلموك دخلوا السجن فى اليوم اللى أنت خرجت فيه من سجن طره إلى مستشفى المعادى.. فرد مبارك: فيه يا كريم ضابط حراسة بسجن طره قال لى (شفت ياريس كل اللى جه عليك دخل السجن) فرد مبارك على ضابط الحراسة قائلاً له: هما رجعوا بيتهم الطبيعى فى السجون وأنا رجعت بيتى الطبيعى مستشفى المعادى العسكرى".

وأشار حسين، خلال تصريحاته إن ثورة 25 يناير تشبه نكسة 67، فكلاهما حلتا بالخراب على مصر، على حد وصفه. وأضاف: "إذا كانت هناك إيجابيات لثورة يناير، فهى أن كل ما قاله مبارك تحقق من أن قناة الجزيرة عميلة، وجماعة الإخوان انتهازية، وأن قطر دولة موجهة من الخارج، وأن الرئيس الأسبق رفض الهروب خارج البلاد، وهو فى مرحلة سنية متأخرة من العمر، بينما فر كل من يحسب نفسه على الثورة إلى تركيا وقطر".