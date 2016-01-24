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بالفيديو -هدية إلى أرسنال.. أجويرو ينقذ سيتي من الغرق أمام وست هام

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بالفيديو -هدية إلى أرسنال.. أجويرو ينقذ سيتي من الغرق أمام وست هام بالفيديو -هدية إلى أرسنال.. أجويرو ينقذ سيتي من الغرق أمام وست هام

اكتفى مانشستر سيتي بالتعادل 2-2 أمام وست هام بفضل ثنائية سيرخيو أجويرو ليمهد الطريق أمام أرسنال لتوسيع الفارق بين الفريقين لثلاث نقاط.

سيتي حل ضيفا على وست هام في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي من أجل اللحاق بليستر سيتي الذي فاز أمام ستوك بثلاثية.

ولكن هذا لم يحدث.

30 ثانية فقط كانت كافية لاشتعال المباراة. هدف أول لوست هام عن طريق إنير فالنسيا ليركب كتيبة مانويل بلليجريني.

ولكن المنقذ أجويرو تعادل في الدقيقة التاسعة من علامة الجزاء.

ومع تألق هارت ومواصلة الإثارة انتهى الشوط الأول.

في الشوط الثاني الحال لم يختلف كثيرا ليعود فالنسيا من جديد لهز شباك سيتي.

فالنسيا استغل تمريرة من رمية تماس ليضرب دفاع مانشستر سيتي ويهز شباك جو هارت بهدف ثاني لوست هام.

قبل أن يعود المنقذ من جديد. أجويرو ولا يوجد غير سيرخيو.

أجويرو وهدف تعادل في الدقيقة 81 مستغلا دفاع وست هام السيء.

لتنتهي المباراة ويرفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثاني بالتساوي مع أرسنال مع مباراة متأخرة للأخير.

بينما وصل وست هام إلى النقطة 36 في المركز السادس بفارق نقطة عن الخامس مانشستر يونايتد.

شاهد الأهداف

ويحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في دربي لندن ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وفي حالة فوز أرسنال فسيصبح الفارق مع مانشستر سيتي 3 نقاط ويتساوى مع ليستر في الصدارة.

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فيديو اليوم السابع

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