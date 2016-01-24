فييرا: تأثير مورينيو علي أكبر من فينجر

أوضح باتريك فييرا نجم أرسنال السابق ومدرب نيويورك سيتي إف سي أن جوزيه مورينيو مدربه السابق في إنتر كان له تأثيرا أكبر من آرسين فينجر عليه.

وأشار فييرا إلى أن مورينيو كان يحدد المهام وما هو مطلوب من كل لاعب خلال المباراة في حين أن فينجر يركز على فريقه أكثر من الخصم.

وصرح فييرا لصحيفة "تايمز" البريطانية "مورينيو كان له التأثير الأكبر علي، لماذا؟ لأن مورينيو أثر علي بطريقته في العمل، هو يعرف كل شيء عن المنافس نقاط القوة والضعف".

وأضاف لاعب إنتر ميلان السابق "التفاصيل التي كان يهتم بها لا تصدق، كل شيء كان واضحا حول ما يريده من كل لاعب، لا أعلم ما حدث له في تشيلسي، لكنه دائما كان بامكانه دفع لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم".

أما عن مدربه السابق في أرسنال قال فييرا :"أرسين يركز أكثر على فريقه أكثر من الخصم، هو يعطي الحرية للاعبيه للتعبير عن أنفسهم في الملعب، هو أسلوبه مختلف في اللعب".

ولعب فييرا تحت إمرة أرسين فينجر في أرسنال منذ عام 1996 إلى عام 2005 وفاز بالدوري الإنجليزي 3 مرات وكأس الإتحاد الإنجليزي 4 مرات والدرع الخيرية 4 مرات.

في حين أنه لعب تحت قيادة مورينيو لمدة 18 شهرا بإنتر ميلان وحقق لقب الدوري الإيطالي 3 مرات متتاليات وكأس السوبر الإيطالي مرتين.