التهاب القولون.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

أسباب التهاب القولون

طرق علاج التهاب القولون

أمراض القولون أحد أهم أمراض الجهاز الهضمى، وأكثرها شيوعا ويأتى القولون العصبى، والتهاب القولون على قائمة تلك الأمراض، يليهما أورام القولون.>ويوضح استشارى أمراض ومناظير الجهاز الهضمى الدكتور محمد أنور سليمان أن من أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالتهاب القولون، هو الإصابة الطفيلية أو الفيروسية التى يتعرض لها المريض نتيجة تناول طعام ملوث إضافة إلى الخلل فى الدورة الدموية للجسم، وفشلها فى توصيل الكمية الكافية من الدم للقولون، ما يجعله عاجزا عن أداء وظيفته الحيوية بصورة جيدة ويعرضه للالتهاب.>وبعد التأكد من التشخيص السليم لمرض التهاب القولون يختار الطبيب وسيلة العلاج المناسبة للحالة والتى غالبا ما تنحصر فى عدة طرق هى:

- المضادات الحيوية للقضاء على العدوى الفيروسية والميكروبية.

>- العلاجات المساعدة على وقف نوبات الإسهال التى غالبا ما تصاحب حالات التهاب القولون.

>- تناول السوائل والعلاجات المضادة لجفاف الجسم، وذلك فى حالة تدهور الوضع وزيادة فرص التعرض للجفاف بعد نوبات الإسهال والقىء المتكررة.