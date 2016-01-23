أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التهاب القولون.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

Google+ Print
التهاب القولون.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج التهاب القولون.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج
أمراض القولون أحد أهم أمراض الجهاز الهضمى، وأكثرها شيوعا ويأتى القولون العصبى، والتهاب القولون على قائمة تلك الأمراض، يليهما أورام القولون.

أسباب التهاب القولون


>ويوضح استشارى أمراض ومناظير الجهاز الهضمى الدكتور محمد أنور سليمان أن من أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالتهاب القولون، هو الإصابة الطفيلية أو الفيروسية التى يتعرض لها المريض نتيجة تناول طعام ملوث إضافة إلى الخلل فى الدورة الدموية للجسم، وفشلها فى توصيل الكمية الكافية من الدم للقولون، ما يجعله عاجزا عن أداء وظيفته الحيوية بصورة جيدة ويعرضه للالتهاب.

طرق علاج التهاب القولون


>وبعد التأكد من التشخيص السليم لمرض التهاب القولون يختار الطبيب وسيلة العلاج المناسبة للحالة والتى غالبا ما تنحصر فى عدة طرق هى:

- المضادات الحيوية للقضاء على العدوى الفيروسية والميكروبية.
>- العلاجات المساعدة على وقف نوبات الإسهال التى غالبا ما تصاحب حالات التهاب القولون.
>- تناول السوائل والعلاجات المضادة لجفاف الجسم، وذلك فى حالة تدهور الوضع وزيادة فرص التعرض للجفاف بعد نوبات الإسهال والقىء المتكررة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365