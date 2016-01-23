محافظ المنوفية:التنسيق بين نقابة المهندسين والمحافظة للحد من مشاكل البناء

كلف الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بالمحافظة، بضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين بالمنوفية، عند تنفيذ أى مبنى من خلال طلب شهادة الإشراف معتمدة من النقابة طبقًا للقانون والالتزام بشهادة الإشراف الدائم على تنفيذ أعمال الهدم من النقابة، واعتماد تقارير التربة والكوارث منها، لضمان الاعتماد الصحيح لكل استشارى فى تخصصه.

وشدد المحافظ، خلال تصريحات صحفية اليوم، على تنفيذ هذه التعليمات من منطلق الحفاظ على الأرواح والمنشآت للحد من مشاكل البناء وأعمال الهدم بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق القانون وعدم التهاون والتصدى لأى مخالفات قد تحدث حفاظًا على هيبة الدولة وسلامة الأرواح.