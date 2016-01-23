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بالصور..فيروس سى وتدوير القمامة على رأس اجتماعات "المرأة العربية" بالإسكندرية

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بالصور..فيروس سى وتدوير القمامة على رأس اجتماعات "المرأة العربية" بالإسكندرية بالصور..فيروس سى وتدوير القمامة على رأس اجتماعات "المرأة العربية" بالإسكندرية
نظم الاتحاد العام للمرأة العربية المتخصصة برئاسة المهندسة سامية مصطفى الأمين العام للاتحاد، ظهر اليوم، اجتماعًا لمناقشة الخطط والمقترحات المفترض تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وناقش الاجتماع عددًا من المشكلات التى تعانى منها وتحتاج للتكاتف مع المجتمع لحلها، منها مشكلة تفاقم مرض فيروس سى والأسباب المؤدية له والتخلص من القمامة وتدويرها.

وترأست الاجتماع الدكتورة مارجريت عدلى والدكتورة عالية بدوى حيث تمت مناقشة الخطوط العامة للمقترحات البحثية وكيفية تنفيذها من خلال التعريف بملخص المشكلة وسبل حلها وخصائص الإقليم الذى سيطبق به الخطة، بالإضافة إلى استعراض المراجع والدراسات السابقة ذات العلاقة بالخطة، بالإضافة إلى العائد الاقتصادى أو الاجتماعى المتوقع.

وحضر الاجتماع رئيس قطاع البيئة منى إبراهيم ورئيس قطاع التنمية عزة ماهر ورئيس قطاع السياحة عزة دويدار والنائبان الدولى والعلمى للقطاع الاجتماعى سميرة القزاز ونادية الحمراوى وعضو قطاع السياحة والثقافة أميرة مجاهد وأسماء طيرة عضو قطاع الإعلام بالاتحاد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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