أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الولايات المتحدة تشرع فى تجهيز قاعدة جوية شمال شرق سوريا

Google+ Print
الولايات المتحدة تشرع فى تجهيز قاعدة جوية شمال شرق سوريا الولايات المتحدة تشرع فى تجهيز قاعدة جوية شمال شرق سوريا

>تجهز الولايات المتحدة الأمريكية مطارا فى محافظة الحسكة فى شمال شرق سوريا، وذلك من أجل استخدامه قاعدة عسكرية لطائراتها المروحية التى تقل عشرات المستشارين الذين دخلوا البلاد أخيرا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" ، أن القيادة العسكرية الأمريكية نفت سيطرتها على أى مطار فى سوريا، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنها تسعى "باستمرار إلى زيادة فاعلية الدعم اللوجستي" لقواتها فى سوريا.

وقال مصدر عسكرى سوري: "يجهز الأمريكيون قاعدة عسكرية فى منطقة تدعى أبو حجر فى جنوب رميلان (ريف الحسكة الشمالى الشرقي) منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وأضاف أن عشرات الخبراء الأمريكيين يشاركون "فى تجهيز القاعدة" بمشاركة وحدات حماية الشعب الكردية، "وقد باتت شبه جاهزة للعمل".

وبحسب المصدر فإن القاعدة "معدة لاستقبال مروحيات وطائرات شحن، ويبلغ طول مدرجاتها 2700 متر وهى مؤهلة لأن تتحول إلى مهبط لطائرات عدة تقل عتاد وذخائر"، لكنه أكد عدم وجود أى طائرات حربية مقاتلة فيها كما لم يتم استخدامها حتى الآن فى عمليات عسكرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017