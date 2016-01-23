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كلوب يسخر من كسر نظارته ويُصرح: دفاع ليفربول كان الأسوأ على الإطلاق

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كلوب يسخر من كسر نظارته ويُصرح: دفاع ليفربول كان الأسوأ على الإطلاق كلوب يسخر من كسر نظارته ويُصرح: دفاع ليفربول كان الأسوأ على الإطلاق

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن دفاع فريقه خلال مواجهة نوريتش سيتي كان الأسوأ على الإطلاق.

وتمكن ليفربول من التغلب على نورويتش بنتيجة 5-4 ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدى كلوب غضبه الشديد لفشل دفاع الريدز في التعامل مع الأهداف الأربعة التي سكنت شباكهم في مباراة اليوم.

وصرح مدرب بروسيا دروتموند السابق لشبكة بي بي سي"لقد لعبنا بنفس الطريقة في مباريات سابقة، نحن بحاجة لأن نفكر فيما نفعله، لأن ما يحدث هو بسببنا".

وتابع صاحب الـ48 عاما "لقد كان الأمر مثيرا حتى نهاية المباراة، فزنا بعد الدقيقة 90، التعادل كان في الدقيقة 92 وهدف الفوز جاء بعده إنه أمر غير عادي".

وأضاف المدرب الذي كسر نظاراته خلال احتفاله بهدف الفوز"لقد كانت هناك 70 دقيقة خلال اللقاء كنا جيدين خلالها، لقد بدأنا جيدا وبعدها تلقينا الأهداف، تلقينا 4 أهداف بشكل عام وهو أمر غير جيد، أن تتلقى من الكرات الثابتة هو أسوأ شيء على الإطلاق، لأنك تسهل الأمور على الفريق الذي يواجهك".

واستطرد كلوب "عادة كنا نتلقى الأهداف من الركنيات، لكن حاليا من كرات أخرى واضطرابات في منطقة الجزاء، كنا كالآرانب في الرأسيات، فزنا بالمباريات، في النهاية لقد كان فوزا مستحقا، اللاعبون لعبوا تحت الضغط وتسجيل 5 أهداف ليس أمرا سهلا لكننا فعلناها".

كسر النظارة

وسخر كلوب من حادثة كسر نظارته احتفالا بهدف ليفربول القاتل.

وعقب المدرب الفائز بلقبي دوري ألماني متتاليين مع بروسيا دورتموند على تلك الحادثة بـ"في العادة أحمل معي نظارات احتياطية، لكنني لا أستطيع العثور عليها، من الصعب أن أجد النظارات من دون أن ارتدى نظارة".

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 34 نقطة في المركز التاسع.

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